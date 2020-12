Città di Castello: in questi giorni, in cattedrale, esposta una bellissima statua lignea della Madonna del Parto, detta Madonna di Uselle

“In questi giorni di festa, presso la Cattedrale dei Santi Florido e Amanzio, è possibile ammirare una bellissima statua lignea della Madonna del Parto, detta Madonna di Uselle. Il manufatto risale al XIV secolo, proviene dall’omonima Abbazia ed è di proprietà della Confraternita dell’Immacolata Concezione di Uselle. La statua è stata realizzata utilizzando un unico blocco di legno al quale sono state aggiunte le braccia della Madonna, e la figura del Bambino che siede sulle ginocchia delle Madre. L’opera è regolarmente esposta al pubblico presso il Museo diocesano di Città di Castello (temporaneamente chiuso a causa delle pandemia in corso). La statua è stata sottoposta ad un lungo intervento di restauro presso l’Istituto d’arte di Gubbio, sotto la tutela della Soprintendenza ai Beni Artistici dell’Umbria. Era consuetudine, fino a non molto tempo fa, per la celebrazione della festa dell’Immacolata Concezione, vestire la statua e condurla in processione.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati