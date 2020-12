L’arte di Sansepolcro tra suggestioni e proiezioni luminose

Nel centro storico di Sansepolcro, i giorni del Natale saranno animati da proiezioni che danno visibilità al patrimonio artistico e culturale della città, quello che normalmente può essere conosciuto e apprezzato visitando gli spazi del centro. Però, di fronte all’impossibilità di accedere agli spazi museali causa Covid, l’amministrazione comunale può contare sulla competenza e disponibilità di Lorenzo D’Anna che ha realizzato due punti di proiezione di grande suggestione estetica: la parete di pietra del Museo Civico sopra l’Arco della Pesa e la Torre di Palazzo Inghirami in Piazza Torre di Berta.

Nel primo caso, trattandosi della parete esterna del principale museo cittadino, le immagini proiettate rappresentano una selezione delle opere d’arte che scandiscono il percorso interno: da Piero della Francesca ai Della Robbia, passando da artisti che hanno contribuito a forgiare l’identità artistica e culturale di questo territorio.

Invece, sulla Torre che da palazzo Inghirami si affaccia su Piazza Torre di Berta, le opere proiettate sono state scelte per creare un richiamo a tutti gli spazi che compongono il circuito dell’offerta culturale e turistica della città: Museo del Merletto, Spazio della Vetrata, CasermArcheologica, Aboca Museum, Centro Studi sul Quaternario, sedi dei Balestrieri e degli Sbandieratori.

“In questo modo, nonostante le chiusure, tutti potranno vedere le testimonianze artistiche che caratterizzano e scandiscono le tappe del cosiddetto “museo diffuso” – commenta l’assessore alla Cultura Gabriele Marconcini – Come successo già in altre occasioni, anche questa volta non possiamo fare a meno di ringraziare Lorenzo D’Anna che ha agevolato la realizzazione di questo doppio intervento”.

