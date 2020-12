Solidarietà a Città di Castello: Il Rotary tifernate dona generi alimentari alla Caritas

Prosegue l’attività di solidarietà del Rotary Club di Città di Castello nel solco della vicinanza alle fragilità umane del territorio. Il progetto si chiama aggiungi un posto a tavola, non rappresenta una incitazione a derogare le norme precauzionali dei recenti DPCM , ma un virtuale gesto di accoglienza nei nostri animi. Nel caso specifico il club service ha donato un grosso quantitativo di alimenti (olio di oliva extravergine, latte, pandori) alla Caritas Diocesana al fine di implementare le risorse alimentari disponibili per fronteggiare le crescenti richieste a carico dell ‘Emporio della Solidarietà S. Giorgio e della Mensa diocesana. La consegna è stata effettuata, a nome di tutti i soci, personalmente dal Presidente Rotary Dr. Alessandro Leveque agli operatori Caritas che, a loro volta, hanno espresso i più vivi ringraziamenti per tale gesto di generosità e vicinanza a nome di tutti gli operatori e dei beneficiati.

