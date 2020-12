Anci Umbria “covid-19, cambiano le modalita’ di comunicazione della raccolta dei rifiuti dei soggetti positivi”

Covid-19/ Cambiano le modalita’ di comunicazione della raccolta dei rifiuti dei soggetti positivi

Cambia il sistema di comunicazione per la raccolta dei rifiuti dei soggetti risultati positivi al Covid-19: in un’ottica di semplificazione delle procedure, infatti, Anci Umbria aveva chiesto alla Regione dell’Umbria che tutte le informazioni venissero fornite nella stessa lettera con cui le Aziende territoriali comunicano la positività ai cittadini. La Regione dell’Umbria ha accolto la proposta avanzata da Anci Umbria e condivisa con Auri. In questo modo, vengono eliminati passaggi intermedi, compresa la comunicazione dei Sindaci.

“Vorrei ringraziare – commenta il presidente f.f. di Anci Umbria, Michele Toniaccini – la Regione dell’Umbria per aver recepito le nostre richieste, ma soprattutto per lo spirito di collaborazione con cui si fronteggia questa pandemia, fra Istituzioni ed enti diversi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati