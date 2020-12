Pallavolo San Giustino: ERM Group, due giorni di allenamenti, poi lo stop per le festività. Si ripende lunedì 28 dicembre

Le festività natalizie sono alle porte e i boys di Ermgroup San Giustino tornano ad allenarsi prima dello stop. Sono previste due giornate, oggi e domani, con doppi allenamenti, fisici e tecnici. Nel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre si terrà un momento conviviale, un saluto e un augurio a tutti i membri della società, nel rispetto delle normative Anti-Covid. I biancoazzurri riprenderanno ad allenarsi da lunedì 28 dicembre prima di salutare il 2020. I boys di Ermgroup San Giustino avranno la possibilità di confrontarsi con altre realtà in allenamento congiunto prima della ripresa del campionato che li vedrà impegnati sabato 23 gennaio in trasferta a Pesaro per il primo incontro di stagione.

