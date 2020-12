Natale e Santo Stefano: le modifiche ai servizi di raccolta differenziata “porta a porta” a Città di Castello, San Giustino, Montone e Monte Santa Maria Tiberina

In occasione delle festività del Natale di venerdì 25 dicembre e di Santo Stefano di sabato 26 dicembre Sogepu ha concordato con gli assessorati all’Ambiente dei Comuni di Città di Castello, San Giustino, Montone e Monte Santa Maria Tiberina specifiche modalità di attuazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”.

A Città di Castello, nella Zona Nord (Titta, Badiali, Cerbara, Giove, Piosina e Lerchi ) e nella Zona Rossa (Quartiere Ecologico, Riosecco, Zona “Polizia Stradale”, Graticole e Salaiolo) venerdì 25 dicembre il ritiro di carta e cartone sarà svolto in turno mattutino, con esposizione dei contenitori la sera prima. Nella Zona Gialla (La Tina, Madonna del Latte, Montedoro, Meltina, Rignaldello, Pesci d’Oro, Casella) sabato 26 dicembre la raccolta di rifiuto non recuperabile non subirà variazioni. Nella Zona Sud (Trestina, San Secondo, Croce di Castiglione, Promano, Cinquemiglia, Santa Lucia, Cornetto, Fabbrecce, Garavelle, San Maiano) la raccolta del rifiuto umido-organico in programma venerdì 25 dicembre sarà posticipata a martedì 29 dicembre, mentre non subirà variazioni la raccolta del rifiuto non recuperabile prevista per sabato 26 dicembre. Anche nella Zona Area Vasta 2 (Breccione, Lugnano, Petrelle, Bonsciano, San Pietro a Monte, San Leo Bastia) la raccolta del rifiuto umido-organico prevista per venerdì 25 dicembre sarà posticipata a martedì 29 dicembre. Nel centro storico non subiranno variazioni la raccolta di imballaggi domestici in plastica, di vetro e lattine in programma venerdì 25 dicembre e la raccolta del rifiuto umido-organico prevista sabato 26 dicembre.

A San Giustino la raccolta di carta e cartone programmata per venerdì 25 dicembre sarà posticipata al giorno successivo, sabato 26 dicembre. Resteranno invariati, invece, i servizi di raccolta di pannoloni e pannolini per le utenze domestiche e di ritiro di vetro, lattine e rifiuto organico per le utenze non domestiche, previsti per sabato 26 dicembre.

Nel centro storico di Montone non ci saranno cambiamenti per il ritiro di carta e cartone previsto per venerdì 25 dicembre e del rifiuto non recuperabile in programma sabato 26 dicembre. Nell’Area Vasta la raccolta di umido-organico calendarizzata per venerdì 25 dicembre sarà posticipata a martedì 29 dicembre.

Anche a Monte Santa Matria Tiberina la raccolta del rifiuto umido organico prestabilita per venerdì 25 dicembre sarà posticipata a martedì 29 dicembre.

Per ogni informazione in merito allo svolgimento dei servizi è a disposizione il numero verde di Sogepu 800.132152.

