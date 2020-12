Citta’ di Castello: dopo il concerto, questa mattina il Vescovo è tornato alla Asp Muzi Betti di Città di Castello per celebrare la santa Messa

Dopo il concerto, la messa con gli anziani ospiti della Asp Muzi Betti di Città di Castello. Il vescovo monsignor Domenico Cancian dopo aver partecipato alla memorabile ed apprezzata iniziativa degli auguri in musica con i maestri Battistelli e Falleri assieme al sindaco Luciano Bacchetta e’ tornato Stamattina alla struttura per anziani ed ha celebrato la messa e portato la comunione a quegli ospiti che non hanno potuto partecipare. Un bellissimo gesto di vicinanza che ha commosso tutti i presenti a partire dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andreina Ciubini che a nome di tutti i consiglieri ha scritto una lettera di auguri. Il vescovo Cancian prima di entrare nella struttura per anziani si e’ sottoposto ad un tampone che ha dato esito negativo e gli ha consentito di presiedere la funzione religiosa in tutta sicurezza. “Un’altra bella pagina di solidarietà e amore per i nostri anziani che chiude un anno difficile ma denso di tante storie belle e positive che fanno comunità e ci rendono orgogliosi di appartenere a questa straordinaria comunità che e’ Città di Castello. Grazie”, hanno precisato Andreina Ciubini e il sindaco Luciano Bacchetta nel ringraziare il vescovo.

