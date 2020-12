Città di Castello: calcio serie D, la Tiferno 1919 attesa dal derby con il Cannara

Continua il tour de force per mister Nofri ed i suoi. Dopo la soddisfacente rimonta in quel di Scandicci, i biancorossi si preparano ad ospitare una delle altre umbre del girone.

Il Cannara, reduce da una scia di importanti vittorie, domenica scorsa è stato fermato tra le mura amiche dal Siena.

Sarà un derby importante per il Tiferno, che come ribadisce sempre mister Nofri Onofri, deve ottimizzare a proprio favore ogni singola occasione per costruire una solida posizione in classifica.

Il calendario è stato per gran parte variato causa la situazione di pandemia che ci stiamo trovando ad affrontare, sarebbe dovuta essere una pre vigilia di Natale in cui si sarebbero giocate le ultime partite del girone di andata per poi riprendere con la seconda parte di campionato dopo la sosta natalizia.

Così non sarà, ma poco male; richiamando le dichiarazioni di capitan Briganti “Siamo già fortunati a poter giocare; se sarà necessario, dovremo essere disposti a fare sacrifici in più, allungando il campionato anche a ridosso dell’inizio della nuova stagione. Quest’anno è diverso dagli altri, in primis noi giocatori dobbiamo farci trovare pronti ad uno sforzo in più con la speranza che la situazione si stabilizzi e torni quanto prima alla normalità degli anni precedenti”.

Da domenica scorsa il mister può di nuovo contare su Tersini, reduce da una sosta forzata per un infortunio che si è accodato alle giornate di squalifica disposte per episodi intercorsi sul finale della stagione precedente.

