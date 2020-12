Montone – Matite colorate per gli studenti del territorio. Il dono di Natale del Comune alle scuole

Il Comune di Montone in vista dell’avvicinarsi del Natale ha deciso di regalare a tutti gli alunni delle scuole del territorio, dall’asilo nido alla secondaria di primo grado, una scatola di matite colorate.

Un piccolo gesto per augurare a tutti gli studenti e alle loro famiglie un sereno Natale, con l’auspicio che, come dei pittori e delle pittrici, i giovani cittadini possano dipingere questo importante momento di festa, per renderlo un giorno ancora più speciale.

“Un modo – precisa l’Amministrazione comunale – per continuare a sognare anche in momenti difficili, sorridere e lavorare con la fantasia. A tutta la scuola di Montone, al personale docente e ausiliario un mondo di auguri di tutti i colori, di gioia, di pace e di tempi migliori”.

