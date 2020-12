Città di Castello: la pro loco Piosina dona mascherine per gli operatori della struttura Muzi Betti

Solidarietà al tempo del COVID sempre più intensa nei confronti di ospiti e personale sanitario dell’Asp Muzi Betti. “L’associazione pro-loco Piosina, tra i tanti progetti cerca di mantenere vive le tradizioni con accorgimenti particolari, suggeriti dall’esperienza di anziani del luogo e tra i contenuti veri, come sempre, si ricorda anche degli anziani che vivono nella nostra residenza protetta di Muzi Betti. Questa mattina una delegazione con il presidente Luigi Perugini è venuta a trovarci portando in dono delle mascherine, molto utili ai nostri operatori per salvaguardare la salute dei nostri ospiti. Grazie di cuore”, e’ quanto dichiarato dalla Presidente del Cda, Asp “Muzi Betti”, Andreina Ciubini in riferimento al bel gesto di solidarietà della Pro Loco Piosina.

