Solidarietà a Città di Castello: Inner Wheel e Rotary club consegnano contributo economico al centro antiviolenza

Questa mattina alla presenza dell Assessore alle Politiche Sociali, Luciana Bassini, del Presidente del Rotary Club Città di Castello, Alessandro Leveque e della presidente dell’Inner Whill Simona Falleri hanno consegnato alle operatrici del centro antiviolenza della zona sociale 1 Mara Favitta e Stefania Pieracci un contributo economico importante da dedicare alle donne ed ai loro figli presenti presso le case rifugio della nostra regione in occasione delle festività natalizie.”La solidarietà dimostrata dalle due associazioni ci permette di guardare al futuro con speranza. Il centro antiviolenza da poco inaugurato ha già in carico un numero considerevole di donne del nostro territorio”, ha precisato l’ assessore, Luciano Bassini ringraziando i service tifernati per il bel gesto di solidarietà.

