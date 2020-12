Politica Sansepolcro: Tonino Giunti (Forza Italia) “dopo lo sblocco dei licenziamenti, a rischio migliaia di posti di lavoro. L’amministrazione si attivi per monitorare la situazione nel nostro territorio”

“Povera Italia. Già oggi c’è già il grossissimo problema economico , non risolto, della mancanza di ristori congrui per tutte le attività che sono state chiuse per ordine governativo e anche per quelle che pur essendo aperte non hanno più la clientela, per le chiusure delle zone, in piena pandemia.

Il governo ha stabilito il blocco dei licenziamenti fino al 31 Marzo 2021 per il covid. Lo scenario che si avrà fra non molto tempo, mancano tre mesi alla scadenza, sarà devastante. Avremo altre famiglie senza reddito che si sommeranno a quelle già in crisi . Come consigliere comunale mi sento di fare un appello perché l’ Amministrazioni Comunale di Sansepolcro si attivi, tramite l’assessorato alle attività produttive, per monitorare la situazione imprenditoriale e per mettere a bilancio somme di denaro per intervenire là dove il governo centrale sta mancando. La situazione è già grave e sarà gravissima”.

