Dance christmas drive a Citta’ di Castello: evento unico per famiglie e bambini che in tutta sicurezza dalla propria auto possono assistere ad un mini spettacolo e ricevere un dono da babbo Natale. Ieri piu’ di 150 auto in fila ad attendere il proprio turno, oggi si replica dalle ore 17 alle 19

Babbo Natale a “quattroruote”. Il Covid, almeno per qualche momento non riesce a fermare Babbo Natale e le mille tradizioni e storie suggestive legate a questo leggendario personaggio con la barba che tutti i bambini sognano di poter incontrare in questo periodo. Accade a Citta’ di Castello, a poche ore dal lockdown natalizio, dove numerose famiglie con bimbi al seguito ieri ed oggi, giornata conclusiva, possono immergersi in tutta sicurezza in un inedito villaggio incantato, restando comodi e protetti all’interno della propria auto attraverso un percorso guidato fra scenografia mozzafiato, neve che cade, elfi che raccontano fiabe, mini spettacoli di danza all’aperto e regalo finale consegnato direttamente da Babbo Natale con tanto di mascherina e guanti all’uscita, dal finestrino della propria auto senza scendere. Ieri oltre 150 auto in due ore hanno atteso il proprio turno prima di fare ingresso scaglionate nel villaggio all’aperto per partecipare al “Christmas drive”, evento più unico che raro, ideato con passione e tanto desiderio di far felici i bambini, da Sara Papa (con la danza nel sangue dall’età di sei anni) titolare dal 2003 dell’Academy Ballet, una nota scuola di danza affiliata alla Uisp, assieme al marito Lorenzo, ai figli Filippo e Nicole ai tanti collaboratori della scuola e alla compagnia teatrale Medem guidata dall’attore Mauro Silvestrini con il supporto del Comune di Citta’ di Castello, Sogepu ed alcuni sponsor privati. Come in un “drive in” cinematografico ognuno è rimasto in tutta sicurezza nella propria autovettura. All’ingresso un folletto consegna un numero di telefono e di li a poco la voce di un Elfo racconta una storia natalizia che ti accompagna durante il percorso all’interno dell’ampio piazzale antistante la scuola di ballo. Il tutto dura cinque minuti con quattro auto per volta che entrano. Fra il miracolo della neve artificiale che scende, le note delle canzoni e brani cult di natale, lo spettacolo pirotecnico, la danza all’uscita puntuale e festante Babbo Natale consegna i doni in tutta sicurezza dal finistreno delle auto. Un successo annunciato ed apprezzato dai genitori che hanno potuto regalare ai propri figli momenti unici di un Natale marchiato “Covid” ma pur sempre Natale. “Per diverse notti non ho dormito pensando a come poter garantire ai più piccoli alcune ore di felicità e spensieratezza con la propria famiglia proprio a Natale in questo Natale di restrizioni – precisa con un pizzico di commozione Sara Papa – ed ecco che imsieme abbiamo raggiunto un obiettivo che in tanti ieri hanno apprezzato ed oggi lo potranno ancora vivere in assoluta sicurezza”. “Tutto questo non l’ho creato da sola ma con un team di persone che mi sono sempre state accanto e che lo sono ancora oggi soprattutto in questo momento così difficile: il mio staff che ringrazio immensamente.” “Noi artisti – conclude Sara Papa – viviamo di emozioni di adrenalina e ci doniamo agli altri. Dopo il Covid questo non è più possibile”. “Ringrazio la mia assistente Cecilia Perioli per la promozione nei social tutti i miei assistenti Marta Pescari, Marta Mearelli, Aurora Nardi, Letizia Piccinelli per l’aiuto nella realizzazione inoltre vorrei ringraziare il mio corpo di ballo Asia e Sara Stocchi Asia Aquilani, Giulia Lucaccioni, Chiara Fratini, Giorgia Perioli, Lucrezia Bruschi, Giulia Fiorelli, Marco Pruna e Lucia Righetti.” Anche il comune di Città di Castello con l’assessore allo Sport, Massimo Massetti, accompagnato dall’amministratore unico di Sogepu, Christian Goracci, presenti al via del tour natalizio nel “drive in”, hanno definito “memorabile ed unica questa iniziativa che nel rispetto di tutte le norme ieri ed oggi consegna ai bambini due giorni di vita che si ricorderanno per sempre. E’ l’esempio concreto – ha detto Massetti – di come a Citta’ di Castello, sport, tradizione, cultura vanno sempre d’accordo: siamo orgogliosi di questo

