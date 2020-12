Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “i dati di ieri si confermano in senso peggiorativo. 14 nuovi positivi e 2 guariti”

“I dati di ieri confermano purtroppo in senso peggiorativo la situazione attuale, perché abbiamo avuto 14 nuovi positivi e due soli guariti”. E’ l’aggiornamento dato oggi dal sindaco Luciano Bacchetta sull’emergenza da Covid-19 a Città di Castello. “In questi ultimi due giorni abbiamo avuto un’impennata di casi positivi e una diminuzione molto forte di persone guarite”, ha rilevato il primo cittadino, segnalando come “questo testimoni come la circolazione del virus sia molto intensa, anche per il particolare periodo nel quale ci troviamo, che favorisce le relazioni sociali, i contatti umani, gli incontri”. “Mentre per alcune settimane il numero dei guariti è stato superiore a quello dei positivi, ieri e oggi questo rapporto si è invertito nettamente, per cui è evidente che il virus abbia colpito in maniera abbastanza consistente, anche se il dato dei 14 nuovi positivi non ci deve allarmare, perché ci vuole grande equilibrio in queste situazioni”, ha sottolineato Bacchetta, che ha invitato “alla massima prudenza e al massimo rispetto delle regole, perché questo è nell’interesse di tutti noi”. “Le prescrizioni che ci sono state date ieri dal Governo, che fanno dell’Italia una zona rossa dal 24 dicembre fino all’Epifania, sono finalizzate a evitare una ulteriore espansione del virus, per cui dobbiamo attenerci scrupolosamente a quanto è stato disposto”, ha rimarcato il sindaco, che ha ricordato come in ospedale si trovino ricoverati attualmente otto tifernati, di cui uno in terapia intensiva. “Lo specchio fedele delle caratteristiche della seconda ondata, che a Città di Castello ha colpito prevalentemente la fascia medio-giovane, più esposta per stile di vita, con un decorso del contagio ed effetti diversi rispetto alla prima fase, dove sono stati molti di più gli anziani, con conseguenze più gravi”, ha osservato Bacchetta. Il sindaco ha riferito della riunione di ieri con il prefetto di Perugia sulla riapertura delle scuole superiori a partire dal 7 gennaio 2021, dando conto delle “molte incertezze che permangono sugli orari di ingresso, su un ipotetico scaglionamento fra mattina e pomeriggio, sulla questione dei trasporti scolastici”. Il primo cittadino ha, quindi, ricordato che domani alle ore 19.00 davanti all’ospedale si terrà la bella cerimonia organizzata dal Rotary Club con la Corale Marietta Alboni. “Un’iniziativa finalizzata a manifestare sostegno, gratitudine e solidarietà agli operatori sanitari, che da tanti mesi sono in prima linea a combattere il Covid e che vogliamo di nuovo ringraziare per il loro impegno”, ha affermato Bacchetta. “Lunedì verrà in Comune sua eccellenza il vescovo monsignor Domenico Cancian per i tradizionali auguri di Natale e per la benedizione del presepe che ci è stato donato dall’Associazione Amici del Presepio”, ha preannunciato il sindaco, aggiungendo: “Davanti al presepe che ha realizzato prima della sua scomparsa, ci sarà una piccola cerimonia in ricordo dell’amico Giulio Mariucci per ricordare uno dei personaggi più significativi, brillanti, simpatici e umani e della nostra città”.

CDCNOT/20/12/19/COMINLINEA/552/MB

