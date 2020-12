Città di Castello: pallavolo serie B/M: il commento del DS Cardellini dopo l’ufficialità, da parte della Lega, del calendario

E’ stato diramato oggi dall’Ufficio Campionati della Federazione Italiana Pallavolo il calendario provvisorio della prima fase del campionato di serie B maschile, quella che prevede del mini gironi a 6 squadre “zonali in maniera da agevolare in questa fase delicata gli spostamenti tra regioni e province. Nella prima fase si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto gironi”.

Come noto la Job Italia Città di Castello di coach Marco Bartolini è inserita nel raggruppamento F2 assieme alle due compagini di Foligno, Italchimici ed Edottorossi, all’Ermgroup Sangiustino, ai romagnoli del Bellaria e alla Montesi Pesaro. Inizio previsto tra circa un mese, nel week end del 23-2 gennaio, con la sfida del Pala Joan all’Italchimici Foligno per poi affrontare la trasferta di Bellaria. Doppio impegno casalingo nei primi due week end di febbraio con Edottorossi Foligno e Montesi Pesaro per poi chiudere col derby di San Giustino. Il ritorno inizierà il 24 febbraio e si concluderà il 28 marzo.

Poi prenderà il via la seconda fase (2-25 aprile), nella quale le 12 squadre che compongono un girone (nella prima diviso in 2 sotto gironi) si riuniranno nuovamente in un unico raggruppamento. In questa fase, si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase, e verranno disputate gare di sola andata. Al termine di questa fase verrà stilata una classifica comprensiva di tutte le 12 squadre del girone e delle gare disputate in entrambi le fasi.

Alla fine si giocheranno i play off che termineranno negli ultimi giorni di giugno: Federvolley ha inteso così “far riprendere l’attività alle sue società e al tempo stesso garantire la sicurezza a tutti coloro che parteciperanno ai campionati di serie B, sia in veste di giocatori, che di tecnici e di addetti ai lavori”.

Intanto la società e la squadra biancorossa ha continuato ad allenarsi, soprattutto per tenere in forma i ragazzi più giovani, come Cipriani e Zangarelli che stanno facendo grandi miglioramenti sotto la spinta di Bartolini e di Davide Marra. “Ormai siamo arrivati quasi a 4 mesi di allenamento – dichiara Antonello Cardellini, ds tifernate – e i progressi si vedono. Ora è necessario capire se riusciremo a giocare il campionato>>. Dopo circa due mesi poi nei quali i massimi dirigenti del Città di Castello Pallavolo avevano chiesto di non giocare amichevoli per preservare la salute degli atleti, prima del debutto Marra e compagni sfideranno il Sangiustino in due test match.

