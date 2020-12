Assembramenti durante l’accensione dell’Albero di Natale a Città di Castello? Bartolini e Schiattelli interpellano la Giunta

A seguito delle numerose segnalazioni di molti concittadini preoccupati in relazione all’Accensione dell’Albero di Natale in piazza Matteotti “Piazza di Sopra” corredata da rappresentazioni artistiche di domenica 13/12/2020:

Si chiede di capire se sia opportuno in questa fase pandemica permettere manifestazioni in centro storico come quella di domenica che ha creato assembramenti che possono diventare in prospettiva pericolosi per una recrudescenza della pandemia o quanto meno verificare anche per il futuro il massimo rispetto delle regole di distanziamento anche con utilizzo di posizionamenti stabili ed accessi contingentati e con apposita organizzazione di verifica e controllo del rispetto delle regole.

Si chiede inoltre di capire come da un lato Lei Sindaco ricordi quotidianamente il numero dei contagiati e delle vittime del nostro territorio e dall’altro permetta manifestazioni che creino situazioni di criticità sanitaria perché totalmente incontrollate.

Quali permessi sono stati rilasciati per lo svolgimento di tali eventi dai soggetti preposti?

In questo momento in cui si chiedono sacrifici massimi alle realtà economiche fino alle chiusure obbligate con le ripercussioni terribili che tutti conosciamo, non si può accettare una tale leggerezza amministrativa ma siano gli amministratori cittadini ad accompagnare e sostenere per le proprie competenze rappresentazioni recanti messaggi di speranza come quello di domenica affinché le stesse si svolgano nella piena sicurezza di tutti e non siano in questo momento abbandonate a se stesse nella fase gestoria ed organizzativa della sicurezza sanitaria.

