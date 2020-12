Sansepolcro: “CittArt”, al via la consegna della card dedicata alla cultura

Una card che consente agli utenti attivi della biblioteca di Sansepolcro di entrare gratuitamente al Museo Civico. Concepita per celebrare il Cinquecentenario della nascita della città, la consegna della card, chiamata appunto “CittArt”, avverrà a partire dalla prossima settimana.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dall’assessore Gabriele Marconcini, con l’obiettivo di favorire la frequentazione di quei luoghi che, a partire dalla Biblioteca Comunale e dal Museo Civico, contribuiscono alla crescita culturale degli individui e dell’intera comunità. Soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, l’amministrazione comunale vuole mantenere vivo il rapporto tra la Biblioteca e i cittadini (anche non residenti a Sansepolcro ma comunque iscritti), favorendo la crescita e la fidelizzazione degli utenti.

“Da lunedì prossimo – spiega Marconcini – inizieremo a rilasciare le ‘CittArt ‘a tutti coloro che sono iscritti alla Biblioteca e che hanno preso in prestito almeno 3 libri negli ultimi 15 mesi: abbiamo individuato questo requisito per stimolare gli utenti a frequentare attivamente la Biblioteca beneficiando costantemente dei suoi servizi. Le card saranno rilasciate previo appuntamento, contattando telefonicamente o via email la Biblioteca Comunale; grazie a queste, non appena il Museo Civico riaprirà al pubblico gli utenti potranno accedere gratuitamente. Lo straordinario patrimonio storico e artistico custodito al Civico è alla base della nostra identità: per questo motivo vogliamo intensificare le relazioni che intercorrono tra questo e i membri della nostra comunità, favorendo quei processi partecipativi che sono, ancora oggi, alla base della civitas. Da questo punto di vista la CittArt è da considerare come il primo passo di un circuito culturale che in futuro dovrà coinvolgere anche il teatro, la musica e ad altre forme di espressione artistica”.

Questa mattina è stata consegnata la prima “CittArt” ad uno degli utenti, come avvio simbolico dell’iniziativa, ha sottolineato la direttrice Maria Cristina Giambagli.

Chi non fosse ancora iscritto alla Biblioteca “Dionisio Roberti” può farlo contattando i riferimenti:

biblioteca@comune.sansepolcro.ar.it, telefono 0575 732219. Gli utenti attivi attualmente sono circa 800.

