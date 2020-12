Sansepolcro: il concerto Gospel si farà… ma in tv. Il tradizionale appuntamento natalizio “cambia pelle” a causa della pandemia

Il concerto Gospel ha sempre rappresentato un appuntamento imperdibile nel Natale del Borgo, tanto che anche quest’anno, nonostante la pandemia, potrà allietare i cittadini. Si intitola “Light of day 2020” e sarà trasmesso su Tevere Tv (canali 16 e 174 del digitale terrestre) domani venerdì 18 dicembre alle 21,45 e in streaming sulla Pagina Facebook del Comune (repliche: sabato alle 00.15 e alle 17,15; domenica alle 9,30 e alle 21,55; lunedì alle 8,30 e alle 18; martedì alle 12).

“Il Comune di Sansepolcro ha sempre proposto questo tradizionale evento e non abbiamo voluto mancare nemmeno quest’anno – spiega l’assessore Gabriele Marconcini – Si esibisce il Coro Gospel Altotiberino in un repertorio tutto natalizio, grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, Toscana Gospel, Tevere Tv e in collaborazione con Gli amici della musica di Sansepolcro. In questo momento delicato, in cui dobbiamo fare tante rinunce, è importante mantenere viva questa manifestazione che ha sempre contribuito ad allietare i giorni che precedono il Natale”.

“Il concerto Gospel è sempre stata l’occasione per farsi gli auguri di Natale e, nonostante questa volta dovremmo rimanere lontani, l’evento resta un modo per mantenere l’appuntamento con la città. Colgo quindi l’occasione per fare un augurio a tutti i concittadini del Borgo, con la speranza che trascorrano le festività con il giusto spirito, nonostante le tante difficoltà del momento” conclude il sindaco Mauro Cornioli.

Il Coro Gospel Altotiberino sarà protagonista con Paolo Fiorucci (direttore), Lorenzo Tosi (pianoforte e organo), Matteo Foni (percussioni), Michela Leonardi, Giulia Golini, Valentina Bartolini, Antonio Medici e Riccardo Orfanini come voci soliste.

