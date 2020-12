Eventi San Giustino: cinema Teatro Astra presenta “INSIEME a DISTANZA”

Il distanziamento e le altre necessarie misure rispetto all’emergenza sanitaria stanno modificando radicalmente la nostra esistenza quotidiana. Nonostante tutto però il Cinema Teatro Astra continua il proprio impegno per offrire un altro modo di vivere la cultura e lo farà anche per passare le feste in compagnia.

Infatti, proprio questa settimana inizia “INSIEME a DISTANZA”, una rassegna di iniziative culturali on line patrocinata dal Comune di San Giustino e organizzata dal Cinema Teatro Astra in collaborazione con Astra APS, Associazione Culturale Laboratori Permanenti, Associazione culturale MEDEM, Novamusica ASD e Tutto fa Brodway Golden Theatre Academy. La rassegna si terrà dal 18 dicembre 2020 all’8 gennaio 2021.

Musica, spettacoli teatrali, presentazione di libri: la cultura non si ferma.

Tutto il programma è visibile sulla pagina facebook del Cinema Teatro Astra e sul sito

Di seguito il programma delle prime tre iniziative:

18 dicembre – ore 21,00

Laboratori Permanenti

presenta:

“DI NOI CE NE VOGLIONO TREDICI PER FARE UNA DOZZINA” – regia Caterina Casini

(accesso con biglietto on line €3,00 + €0,80 prevendita)

Il link per acquistare il biglietto: https://oooh.events/…/di-noi-ce-ne-vogliono-tredici…/

19 dicembre – ore 21,00

MINI CONCERTO DI NATALE con gli allievi di

NovaMusica Danza Aikido

della sede di San Giustino

Diretta Facebook su

http://www.facebook.com/astracinema

20 dicembre – ore 17,30

Presentazione del libro

“SOLO GLI ANGELI CHETANO IL MARE” di Elio Mariucci.

Dialogherà con l’autore Simona Possenti

Legge Mauro Silvestrini

A cura di

Associazione ASTRA APS

Diretta Facebook su

http://www.facebook.com/astracinema

