Visita del Vescovo e dell’assessore al sociale all’ospedale di Città di Castello

Visita del Vescovo, Monsignor Domenico Cancian, presso l’ospedale di Città di Castello per porgere gli auguri di Natale a tutti i degenti ed agli operatori sanitari impegnati particolarmente a fronteggiare questo tempo di pandemia con professionalità ed umanità. Non potendo eseguire l’abituale visita ai reparti ed i consueti momenti di preghiera il Vescovo, accompagnato dall’Assessore alle Politiche, Luciana Bassini, e dal Direttore della Pastorale della salute diocesana, Gaetano Zucchini, si è recato presso la sede della direzione di presidio incontrando il Direttore Silvio Pasqui, i suoi collaboratori ed alcune figure professionali e volontari. Il Dr Pasqui ha illustrato la situazione organizzativa ospedaliera attuale, legata alla pandemia, sottolineando, comunque, la piena operatività per le altre patologie ed auspicando, con la vaccinazione e la continuazione delle misure prudenziali, di giungere, quanto prima, ad un controllo sempre migliore dell’ epidemia da Sars-Cov2. Il saluto da parte del Sindaco e dell’intera amministrazione comunale è stato portato dall’Assessore Bassini che ha sottolineato la fattiva collaborazione tra le istituzioni per fronteggiare, al meglio, l’emergenza sanitaria. Il Vescovo ha evidenziato lo spirito di sacrificio e la grande umanità di tutti gli operatori, riscontrata anche grazie alle tante testimonianze di gratitudine a lui riferite da parte dei degenti affetti da Covid. Ha poi ricordato tutte le persone decedute per tale patologia.

