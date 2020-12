Sportelli del consumatore: chiusi al pubblico fino al 4 gennaio 2021

Gli Sportelli del consumatore attivi presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Città di Castello in Corso Cavour 5 saranno chiusi al pubblico fino al 4 gennaio 2021 per le festività natalizie. Per prendere un appuntamento si ricorda che si può telefonare al numero 075 8529232 negli orari di ufficio (8.30 -13-30 dal lunedi al venerdi, 15-17.30 lunedi e giovedi e 9-12 sabato mattina).

