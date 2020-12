Citta’ di Castello: importante donazione kiwaniana al pronto soccorso tifernate

Il Kiwanis club Città di Castello, da sempre in prima linea nelle iniziative di solidarietà sia in tempi ordinari che nelle situazioni dì emergenza si è reso protagonista di un’importante donazione al nosocomio di Città di Castello.

Alla presenza di una qualificata delegazione del club guidata dalla presidente Paola Dini e dalla past-Governor nazionale Valchiria Do ha dunque avuto luogo la consegna di un cospicuo quantitativo di tute,calzari e copricapo per il personale del pronto soccorso: equipaggiamenti di protezione completi quanto mai fondamentali nell’attuale critica fase di pandemia.

Un sentito ringraziamento nella circostanza è stato espresso dal ff primario di reparto dr Mario Gildoni e dalla direzione sanitaria rappresentata dalla dr Gioia Calagreti.

Il Kiwanis continua a perseguire così i propri fini statutari, pur nel contingente ovvio congelamento di ogni iniziativa associativa pubblica, come già in occasione degl’interventi a favore dei terremotati di Norcia e del reparto di rianimazione dello stesso ospedale tifernate la scorsa primavera.

