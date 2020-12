Avviso di garanzia a Cornioli: Gruppi consiliari a sostegno del sindaco

I gruppi consiliari Democratici per Cambiare, Il Nostro Borgo e Insieme Possiamo intervengono in ordine alla vicenda giudiziaria che riguarda il Sindaco Cornioli esprimendogli solidarietà e vicinanza, fiduciosi che lo stesso riuscirà a dimostrare la propria estraneità ad ogni addebito quanto prima, considerando anche la forte sensibilità di questa amministrazione per le tematiche ambientali del suo territorio.

