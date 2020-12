Pallavolo serie B/M: Maric (ERM Group San Giustino) “siamo pronti, non vediamo l’ora di tornare a giocare”

“Forse ci siamo, dopo il 20 gennaio potremo finalmente tornare in campo e per noi questo è fondamentale. Sono stati mesi difficili, ma speriamo che quanto accaduto possa essere finalmente messo da parte per progettare un futuro nuovo e ancora da scrivere. I ragazzi non vedono l’ora di tornare a misurarsi con gare ver, ci siamo allenati bene, la rosa è pronta per dire la sua in questo torneo. Ci sarà bisogno dell’apporto di tutti, le rotazioni saranno fondamentali per arrivare in fondo alla stagione, noi ci proveremo, con tutte le nostre forze. Lo dobbiamo alla dirigenza, ai tifosi e a tutti gli appassionati di volley”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati