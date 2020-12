Citta di Castello e sociale: aiuti per le famiglie con 4 figli e più

È in pubblicazione sull’home page del sito del comune di Città di Castello, http://www.cittadicastello.gov.it, il bando per le famiglie numerose di tutto l’ambito sociale 1, che prevede aiuti per i nuclei dai 4 figli in su. L’iniziativa, voluta da una legge regionale del 2015, va incontro a chi ha un maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo, attraverso un sostegno economico che quest’anno sarà di 150 euro per ogni figlio minore. L’accesso al beneficio dipenderà dall’Isee, dal numero di figli, dalla vulnerabilità del nucleo, dalla residenza in Umbria che deve essere almeno di 4 anni. I requisiti sono essere residenti in uno dei comuni della zona sociale 1: Citerna Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide; essere cittadini italiani comunitari, extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi; avere un ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 36.000,00.

“In questo momento sono aperte diverse opportunità di aiuto e sostegno alle famiglie” specifica Luciana Bassini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Città di Castello, in quanto capofila della zona sociale 1, “Sono infatti aperte anche le domande per Noinsieme e FamilyTech, a contrasto dell’impoverimento indotto dall’Emergenza sanitaria e per sanare il digital divide, salvaguardando il diritto alla studio, sebbene a distanza, dei nostri ragazzi, che sono a casa. E’ importante anche se non esaustivo delle problematiche che le istituzioni siano presenti su questo fronte di disagio, spesso appannaggio di segmenti sociali non critici in circostanze normali. La misura relativa alle famiglie numerose è non solo un aiuto economico ma anche il riconoscimento del valore della genitorialità nel frangente di ulteriore calo demografico”.

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modello Domanda di ammissione – “Sostegno economico alle famiglie numerose”,” reperibile nella sezione “Domande online” della homepage del sito istituzionale del Comune di Città di Castello (https://comune.cittadicastello.pg.it/), allegando la copia del documento di identità in corso di validità. È disponibile un servizio di assistenza alla compilazione della domanda online telefonando al numero 075/8523171 digitando 3 Digipass alla voce guida. Per informazioni sui requisiti di ammissibilità sono disponibili i seguenti numeri telefonici: Segretariato Sociale Comune di Città di Castello: 075/8529378 – 075/8529438; Segretariato Sociale Comuni di San Giustino, Citerna, M.S.M. Tiberina: 075/86184470; Segretariato Sociale Comuni di Umbertide, Montone, Pietralunga, Lisciano Niccone: 075/9419276 – 075/9419286 – 3292203845. La domanda può essere presentata esclusivamente online a partire dal domani, 16.12.2020, fino al 14.01.2021, salvo proroghe.

