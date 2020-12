Christmas drive nel week-end: sabato 19 e domenica 20 dicembre Babbo Natale a “quattroruote”

Che cosa è il dance Christmas drive? È un paesaggio natalizio danzante. Come funziona? Ognuno rimarrà in tutta sicurezza nella propria autovettura; si entra all’ingresso dove un folletto ti darà un numero di telefono, appena lo contatterai, un Elfo ti racconterà una storia natalizia e ti accompagnerà durante il percorso 🚗 . Il tutto durerà cinque minuti con quattro auto per volta e all’uscita troverete Babbo Natale con i doni! Di chi è stata l’idea? L’idea è stata di Sara Papa, direttrice artistica della scuola di danza Academy Ballet, pensando che i bimbi quest’anno non potranno vivere appieno la magia del Natale, allora abbiamo creato tutto ciò con lo staff della scuola di danza e la preziosa collaborazione di Sogepu, Medem, Charme centro estetico, Stop&Go e Gaetano il Fioraio. Quindi vi aspettiamo sabato 19 e domenica 20 Dicembre dalle ore 17 alle ore 19 in via Bucchi 24! Ringraziamo anticipatamente per il vostro prezioso lavoro, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.

