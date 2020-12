Montone: pen day alla scuola dell’infanzia. Appuntamento su Zoom venerdì 18 dicembre

Si avvicina un momento importante per i genitori dei bambini che a settembre 2021 inizieranno la scuola dell’infanzia. In vista delle iscrizioni anche il plesso di Montone è pronto a presentare la propria offerta formativa in collegamento online.

L’appuntamento con l’open day dell’infanzia è per venerdì 18 dicembre, alle 18, sulla piattaforma Zoom, dove sarà possibile tramite un tour virtuale conoscere l’organizzazione della scuola, le attività laboratoriali, i progetti e tanto altro.

