Inaugurato questa mattina il rinnovato reparto di Medicina Interna dell’ospedale della Valtiberina a Sansepolcro. La cerimonia, in base ai protocolli anti Covid, si è tenuta all’esterno, alla presenza del direttore sanitario della Asl Simona Dei, del sindaco e presidente della conferenza dei sindaci Mauro Cornioli, del direttore di presidio Barbara Innocenti, del responsabile di stabilimento Nilo Venturini e dell’ex direttore del reparto, ora in pensione, Rossella Nassi.

“Ringrazio a nome di tutti i sindaci della vallata l’Azienda Sanitaria per questo importante investimento, di circa 400 mila euro – ha dichiarato Cornioli – In questo ospedale lavorano tante persone con cuore, competenza e passione. A loro va l’altro grande ringraziamento. Avere dei reparti moderni e attrezzati è una garanzia di sicurezza e un messaggio di tranquillità per tutta la nostra comunità. Sappiamo che a breve entreranno nuove forze, penso per esempio ai concorsi per la direzione della Chirurgia e della Medicina. Nonostante il periodo della pandemia e l’impegno contro il Covid, non dobbiamo lasciare indietro o dimenticare tutte le altre malattie e i problemi di salute di altro genere. Iniziamo questa nuova fase con ottimismo e sempre ringraziando chi, nel nostro ospedale, lavora ogni giorno”.

