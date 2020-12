Gli studenti presentano il Liceo Classico e Musicale su facebook. Mercoledì 16 dicembre prende il via il secondo ciclo di videointerviste. “Appuntamenti con il Petrarca”

Il Liceo Classico e Musicale “Petrarca” presentato direttamente dai suoi studenti. Le iniziative di orientamento dello storico istituto cittadino proseguono con il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze che, a partire da mercoledì 16 dicembre, saranno protagonisti del secondo ciclo di videointerviste “Appuntamenti con il Petrarca”. La rubrica digitale, proposta sulla pagina facebook del Liceo, è un’occasione per far conoscere l’offerta formativa alla città e per fornire informazioni agli alunni di terza media in procinto di scegliere il loro futuro percorso di studi, attraverso un’innovativa rassegna che ha preso il via a novembre con una prima serie di sei filmati con i docenti. La parola passerà ora ai giovani studenti per cinque nuovi incontri in cui racconteranno l’istituto attraverso le attività svolte, le esperienze vissute e le emozioni provate.

Il secondo ciclo di “Appuntamenti con il Petrarca” sarà scandito attraverso la presentazione di tutti i percorsi di studio, partendo da due appuntamenti introduttivi il 16 dicembre sul Liceo Classico e il 23 dicembre sul Liceo Musicale che saranno seguiti nelle settimane successive dai focus dedicati ai diversi indirizzi e potenziamenti. Mercoledì 30 dicembre si parlerà del potenziamento Scientifico, giovedì 7 gennaio del Liceo Cambridge International che prevede l’insegnamento dell’inglese attraverso i programmi della prestigiosa scuola britannica e infine mercoledì 13 gennaio sarà previsto un approfondimento sulle attività del percorso Umanistico. Questa ricchezza sarà illustrata direttamente dagli attuali studenti che si rivolgeranno ai loro coetanei per condividere anche aneddoti riferiti a gite, iniziative, progetti di alternanza scuola-lavoro e episodi della quotidianità scolastica, arrivando così a spiegare i motivi per cui orientare la scelta verso il Liceo “Petrarca”. «I nostri ragazzi – commenta la dirigente scolastica Mariella Ristori, – saranno i testimonial diretti della scuola: vivono quotidianamente il Liceo e possono raccontarlo nel migliore dei modi agli alunni in procinto di compiere un’importante scelta di vita come quella del percorso di studi dei prossimi cinque anni. L’emergenza sanitaria ha imposto un cambiamento nei tradizionali modelli di orientamento e ha stimolato ad ideare nuovi percorsi, dunque la rubrica digitale “Appuntamenti con il Petrarca” nasce come una soluzione per presentare il nostro istituto in un modo simpatico e coinvolgente, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dai social network».

