Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi nessun nuovo positivo, segnali confortanti”

“Oggi il report della Asl indica zero nuovi casi positivi a Sansepolcro.

Ecco quindi il resoconto che facciamo ogni domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, al Borgo i positivi totali sono 312. Questa settimana se ne sono contati 4. Se pensiamo all’ultima settimana di ottobre con 60 casi e alle successive con 37, 44, 44, 16, 14, ecco che questa settimana, appena finita, ci dà segnali confortanti.

Dei 312 casi totali, 284 sono guariti (22 in questa settimana). Gli attualmente positivi sono 19. Di questi, 18 sono in isolamento domiciliare e 1 ricoverato in ospedale. A tutti loro vanno i nostri migliori auguri per una veloce ripresa e guarigione. In questa settimana, due nostri concittadini sono deceduti. Ci stringiamo con affetto e profondo cordoglio alle loro famiglie.

Quindi i deceduti totali al Borgo sono 9.

Per quanto riguarda il territorio della Sud Est, i nuovi positivi sono 59, di cui 34 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 668 tamponi). Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 854 e oggi si registrano 45 guarigioni”.

