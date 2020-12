San Giustino: i piccoli alunni delle elementari donano i propri regali ai bimbi in difficoltà

L’esserci l’uno per l’altro sempre – Chi ha detto che un giocattolo non può rendere felice più di un bambino?

Così è partito il progetto «Il Dono di un Sorriso» che vede in campo i bambini delle scuole primarie e infanzia del comune di San Giustino e di Citerna insieme alle associazioni «Croce Bianca», che ha poi coinvolto «S.G.S. Eventi» e «Lupi e Bufali».

Per il Natale 2020, uno dei più difficili che la città ricordi, i volontari delle tre associazioni hanno pensato di restare vicino ai bambini in difficoltà. Non solo pacchi alimentari, ma anche pacchi dono.

Tutti, con la collaborazione dei piccoli aiutanti di Babbo Natale, si daranno da fare per far ritrovare il sorriso a chi è meno fortunato, almeno per il 25 dicembre.

Il progetto è molto semplice. Ogni bambino donerà un proprio gioco in degli scatoloni sistemati all’esterno delle scuole, i volontari li raccoglieranno, disinfetteranno ed impacchetteranno e travestiti da Babbo Natale ed Elfi consegneranno i tanti colorati pacchetti ai bimbi. I nominativi delle famiglie a cui andranno i regali, saranno segnalate dalle amministrazioni locali, parte attiva in questo progetto.

«Tutti i volontari sono consapevoli che sarà un Natale diverso da quelli che fino ad oggi hanno vissuto – dicono dalle associazioni – ma gli occhi meravigliati e brillanti di gioia che spunteranno dietro a piccole mascherine, daranno loro le emozioni che quel motto è sempre più forte nei loro cuori. Un ringraziamento, oltre ai volontari delle associazioni coinvolte, va alla Direzione Didattica di San Giustino, all’Amministrazione Comunale di San Giustino e Citerna ed all’intera comunità».

