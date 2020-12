Pallavolo serie B/M: la Erm group San Giustino batte in allnamento congiunto la Sir safety Perugia

Bella prova quella dei biancoazzurri di ErmGroup San Giustino che in allenamento congiunto con Sir Safety Perugia hanno riportato a casa un ottimo 4-0 (25-16; 25-17; 25-14; 25-12). Dopo l’appuntamento della settimana scorsa con Foligno, anch’esso terminato positivamente per i nostri beniamini, i boys hanno continuato a mostrare la crescita in campo, frutto dell’importante preparazione atletica portata avanti da settembre. Giusta concentrazione, giusto atteggiamento quello uscito oggi fra le mura domestiche. Molto soddisfatto anche il secondo allenatore Claudio Nardi, che al termine dell’incontro ha esternato le sue impressioni: “Una prova molto positiva quella di oggi. Ci sono ancora alcuni errori tecnici, aspetti da limare, probabilmente dipesi dal fatto che ancora non si gioca. Quando si riprenderà a giocare ci renderemo conto meglio del livello raggiunto”.

