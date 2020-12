Il Lions Club Città di Castello Host dona tute protettive e beni di prima necessità all’Ospedale

La Pandemia non ferma la solidarietà del Lions Club Città di Castello Host.

La situazione di emergenza sanitaria nella quale ci troviamo ha modificato lo stile di vita di ogni cittadino ed ha generato una nuova coscienza sulla parola precarietà. Nonostante ciò il Lions Club Città di Castello Host, guidato dal Presidente Marcello Fortuna, ha continuato la propria attività nel territorio con aiuti sempre più mirati e concreti mettendo in atto significativi interventi.

Al reparto di Radiologia dell’Ospedale di Città di Castello sono state donate 100 tute protettive, mentre tutti i malati di Covid19, ricoverati (nel reparto ad essi dedicato) presso l’Ospedale Tifernate, sono stati riforniti di beni di prima necessità che i pazienti stessi non sono in grado di reperire a causa della lontananza dalle proprie famiglie. Il Direttore Sanitario, Dott. Silvio Pasqui, il Responsabile del reparto di Radiologia, Dott. Riccardo Ricci, il Dirigente medico, dott.ssa Gioia Calagreti e la Coordinatrice Medicina Covid, dott.ssa Giuliana Bagiacchi, hanno ringraziato il Lions Club Città di Castello Host sottolineando la fattiva presenza da sempre dimostrata dall’associazione con interventi concreti e solidali.

Il 10 dicembre, anche in onore alla giornata mondiale dei diritti umani, Lions Club Città di Castello Host ha rivolto una particolare attenzione agli anziani, ospitati presso l’ASP Muzi Betti ed ai sanitari che operano nella struttura. Alla presenza del Coordinatore Sanitario, Dott. Ascanio Graziotti, sono stati donati all’Asp Muzi Betti, 3000 guanti in nitrile, tute e visiere protettive. Il Presidente del Lions Club Città di Castello Host, Marcello Fortuna, ha sottolineato come significativo deve essere l’impegno ed il rispetto nei confronti degli anziani, patrimonio vivente di tutti noi, custodi della nostra storia, testimoni del nostro recente passato e parte integrante del nostro presente.

Il Lions Club Città di Castello Host, da sempre presente nell’ambito del tessuto cittadino, cerca di far fronte, con forte senso di responsabilità, anche alle nuove esigenze strettamente conseguenti al Covi19 e di essere un punto di riferimento per i cittadini e per le istituzioni del territorio.

