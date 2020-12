Calcio serie D: verso Tiferno – Sangiovannese, nelle parole di mister Onofri, di capitan Briganti e di Catacchini

Domenica 13 dicembre sarà la volta di Tiferno – Sangiovannese; prima domenica in cui dovranno essere osserva le nuove disposizioni prevedono tamponi entro le 48 ore precedenti la gara, al fine di valutare l’eventuale presenza di positivi (consentiti entro il limite massimo di 4, oltre il quale scatterà in automatico la decisione di rinvio della gara)

Si torna al Bernicchi dopo l’ultima prestazione positiva dei biancorossi, grazie alla quale ci si è aggiudicati i primi tre punti entro le mura amiche.

Spalti ancora vuoti; infatti, le disposizioni ministeriali non consentono per il momento l’ingresso del pubblico.

Sarà, però, trasmessa diretta streaming a partire dalle ore 14.30 (fischio d’inizio); sarà possibile collegarsi direttamente dalla pagina Facebook ufficiale Tiferno 1919.

Mister Nofri Onofri “Come tutte le settimane ci siamo allenati con grande dedizione ed impegno. La seconda casalinga dopo una settimana di stop. Dobbiamo sfruttare il fattore campo, squadra giovane; stare attenti alla loro energia fisica, alcuni giocatori esperti.

Vogliamo portare punti per la classifica. L’avversario è di tutto rispetto, dobbiamo interpretare bene la gara. Campionato equilibrato, non ci sono squadre chge hanno preso il via. Questo è un bene, tutti sono in gioco. Gli obiettivi rimangono aperti per tutti.

Ci saranno mesi come febbraio in cui giocheremo sei partite, incontri ravvicinati e abbiamo necessità di una condizione fisica costante per tutta la settimana. Il lavoro quotidiano fatto con la stessa determinazione porteranno i loro frutti”

Capitan Briganti “Non conosco la squadra attuale. Mi hanno parlato di una squadra giovane con le prerogative del caso. Dovremo essere bravi noi a farci valere e dimostrare la nostra qualità.

Penso mfossero necessarie le disposizioni attuate già da oggi, anche per una nostra sicurezza. E’ stata accolta positivamente da noi giocatori che abbiamo bisogno di stabilità e continuità. Aspettiamo il ritorno del pubblico che ci manca ogni domenica di più. Il tifo e il calore del dodicesimo uomo sono uno stimolo e ora qualcosa toglie a livello di emozione.

Il campionato si iè allungato ma lo accettiamo senza storcere il naso perché dobbiamo dare la massima disponibilità per fare si che ci sia continuità e quindi siamo disposti a fare sacrifici se sarà necessario.”

Alla vigilia, Catacchini “Conosco la squadra, l’ho incontrata molte volte. Sono giovani ma con un allenatore esperto, già con loro tre anni fa. Squadra agguerrita, in categoria da tempo; da prendere con le dovute accortezze.

Non si sono visti i reali valori di nessuno data la situazione che non ha consentito una continuità. La voglia di prevalere farà la differenza. Noi dobbiamo metterci quel qualcosa in più per batterli.

Dobbiamo abituarci a queste nuove disposizioni, fortunati a continuare a giocare e speriamo che la situazione migliori e abbiamo fatto l’abitudine a prepararci sempre al meglio. Per noi è comunque una fortuna poter vivere squadra e spogliatoio con regolarità.

Il campionato è stato allungato, ma la vita del calciatore prevede di rimettersi in condizione il prima possibile e restare fisicamente sempre attivi; staccare la testa è giusto ma non dobbiamo mai lasciarci andare. A febbraio giocheremo sei partite e dobbiamo mettercela tutta per ottimizzare al meglio.”

