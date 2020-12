Belle notizie al tempo del COVID. Proseguono le iniziative di solidarietà nei confronti della Asp Muzi Betti di Città di Castello

Il Lions Club Città di Castello Host, nella persona del suo presidente Marcello Fortuna, alla presenza del consigliere Mauro Minciotti e del Coordinatore Sanitario Ascanio Graziotti, ha donato guanti, tute protettive e visiere per aiutare e supportare gli operatori in questo difficile compito verso gli anziani. “Essi – ha precisato la Presidente dell’Asp, Andreina Ciubini –

rappresentano il nostro patrimonio vivente e dobbiamo tutti custodirlo e curarlo con amore.” La Presidente Andreina Ciubini, tutto il consiglio della Muzi Betti e il direttore sanitario Antonio Moni ringraziano sentitamente per la costante e concreta presenza alle necessità della struttura, segno questo di una ormai consolidata collaborazione tra Lions Club Città di Castello Host e l’A.S.PMuzi Betti.

