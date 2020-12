Auguri di buone feste dal Rione Prato – Albero di Natale all’ingresso di Via San Florido con le luci e luminarie

Auguri di Natale dal Rione Prato: albero, luci, luminarie accese nello storico quartiere cittadino. Nel pomeriggio il sindaco, Luciano Bacchetta, assieme al Presidente della Società Rionale, Domenico Duchi, all’amministratore unico di So.ge.pu Cristian Goracci ed alcuni consiglieri ha formalmente inaugurato le suggestive istallazioni luminose accanto al maestoso abete, circa 8 metri di altezza, collocato all’ingresso di Via San Florido, un vero e proprio biglietto da visita a cielo aperto che accoglie tutti coloro che transitano da quelle parti. “E’ stata completata in tutto il centro storico l’istallazione delle luci di Natale non solo nel Rione Prato, ma anche San Giacomo in Via XI Settembre, dove la società rionale va ringraziata per il gesto assolutamente non dovuto di dare il proprio contributo alle spese che quest’anno l’amministrazione sostiene da sola vista anche la situazione degli operatori commerciali del cuore della città, e via San Florido, nel quartiere Prato dove la società rionale ha realizzato anche un albero di Natale e dove l’intervento dell’ente pubblico ha portato alla sistemazione della stessa via San Florido, piazza del Garigliano, al completamento dei lavori della Ex Fat e all’asfaltatura delle strade adiacenti la Pinacoteca comunale”. “Questi lavori – ha osservato Bacchetta – hanno reso il quartiere Prato ancora più appetibile e gradevole e penso ce ne venga dato atto da chi non è in malafede: i cittadini hanno occhi per vedere e intelligenza per capire”. “Le società rionali tutte quelle del centro e quelle della città, unitamente alle Pro-Loco e alle associazioni cittadini sono il vero e cuore pulsante della città: un esempio da sempre di collaborazione con le istituzioni e amore per le tradizioni, la storia, arte e cultura di Città di Castello. Grazie”, ha precisato il sindaco, Luciano Bacchetta, ricordando e ringraziando per quello che ha fatto fino ad oralo storico presidente Giulio Cesare Cesarotti, colonna portante della società rionale ancora oggi sostenitore di tanti progetti del rione. Il Presidente della Società Rionale Prato, Domenico Duchi nel sottolineare “la sinergia e collaborazione storica con il comune su tante iniziative e progetti di valorizzazione del rione e della città” ha definito queste giornate che precedono il Natale e le festività “momenti importanti in cui tutta la comunità si stringe con solidarietà e speranza e guarda al futuro”. “Questo albero, le luci, il clima che si respira di voglia comunque di fare festa ed onorare le tradizioni nel rispetto delle regole sono elementi e valori che con orgoglio tutti noi vogliamo trasmettere ai nostri cittadini e residenti del rione ringraziando ancora una volta tutti coloro che negli ospedali e strutture sanitarie lottano ogni giorno contro la pandemia ed un pensiero e sostegno a tutti i malati e le loro famiglie. Grazie”.

