Pallavolo caso Ramberti: Cardellini (Città di Castello) “amareggiato e deluso, dal comportamento del ragazzo”

“Per noi è stato un fulmine a ciel sereno, una cosa inaspettata che ci mette in grande difficoltà. Con Thomas mai nessun problema, un ragazzo esemplare dentro e fuori dal rettangolo di gioco, per questo non riesco a capire il motivo della sua scelta. Non è una questione economica, noi abbiamo provato, in un momento economicamente difficile, a ritoccare il contratto, ma non ce stata nessuna a possibilità di trattativa. In questo momento prevale solo amarezza e delusione , sia per il comportamento del ragazzo, ma anche per quello della società in cui Thomas andrà a giocare, con loro nessun contatto, il rispetto e la lealtà vengono, prima degli interessi societari e su questa vicenda di correttezza e lealtà nk ho vista davvero poca”

