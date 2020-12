La Ginnastica Petrarca organizza allenamenti on-line aperti alle famiglie. Da lunedì 14 a sabato 19 dicembre, la preparazione degli agonisti sarà filmata e condivisa con i genitori

Un allenamento on-line di ginnastica condiviso con le famiglie. L’iniziativa è promossa dalla Ginnastica Petrarca che, da lunedì 14 a sabato 19 dicembre, ha programmato per ogni gruppo sportivo una lezione in diretta su piattaforme digitali dove i genitori potranno assistere alla preparazione e agli esercizi eseguiti dai loro figli, fornendo così l’opportunità di apprezzarne i miglioramenti tecnici e le capacità acquisite negli ultimi mesi. Ogni filmato sarà caratterizzato da una speciale atmosfera natalizia garantita da coreografie a tema ispirate al periodo di festa

Questi allenamenti per le famiglie nascono come un’alternativa al tradizionale saggio di Natale che, anno dopo anno, rappresentava un appuntamento di ritrovo e di scambio degli auguri per l’intera società, proponendo una serie di spettacolari coreografie che vedevano scendere in pedana ginnasti di tutte le età. L’attuale situazione di emergenza sanitaria ha impedito l’organizzazione di questo momento e ha imposto severe restrizioni per gli allenamenti in palestra, impedendo ai genitori di assistere all’attività dei loro figli, dunque la Ginnastica Petrarca ha studiato questa simpatica modalità di condivisione on-line con l’obiettivo di provare comunque a coinvolgere le famiglie. Tutti gli atleti eseguiranno esercizi individuali tra i diversi attrezzi e le diverse specialità davanti ad un pubblico di genitori connesso on-line che potrà così ammirare e applaudire le singole esibizioni. «La Ginnastica Petrarca – commenta il presidente Simone Rossi, – ha messo in campo ogni sforzo economico e organizzativo per dar seguito all’attività per gli agonisti di interesse nazionale come previsto dai decreti e dai protocolli federali. Nella nostra attività è, da sempre, importante anche il coinvolgimento delle famiglie, dunque questi speciali allenamenti a tinte natalizie sono il nostro modo per augurare buone feste e per dimostrare la nostra vicinanza nonostante il periodo di emergenza sanitaria, in continuità alle tante altre iniziative messe in campo nel corso dell’ultimo anno».

