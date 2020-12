Sviluppo sostenibile, secondo panel di Jazz For Future Forum 10 dicembre, alle 18, ‘Green talk’ sulla pagina facebook ‘Giovani per l’ambiente’

Domani, giovedì 10 dicembre, in diretta facebook sulla pagina @GiovaniPerLAmbienteUmbria si terrà il “GREEN TALK”, il secondo panel del Jazz For Future Forum. L’evento di chiusura del progetto “Giovani per l’Ambiente” fa parte del “Programma nazionale delle iniziative per la settimana UNESCO di Educazione alla Sostenibilità – Agenda 2030”.

Il “Green talk”, in programma alle ore 18, rappresenta un momento fondamentale di incontro e riflessione attorno al concetto di sviluppo sostenibile per informare e sensibilizzare la comunità tutta su tale argomento. Il panel si sviluppa attorno al tema della comunicazione del concetto di sviluppo sostenibile raccontato da due punti di vista, ovvero da quello di chi veicola i messaggi a da quello di chi li subisce e li interiorizza, ovvero i giovani che sono la vera forza propulsiva del cambiamento sociale, economico ed ambientale. Per tale ragione saranno presentate esperienze e progetti che enti ed associazioni locali, nazionali ed europei, giovani ed artisti hanno messo in campo per promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile, ma non solo. Saranno presentati anche i progetti foto, video e di comunicazione che 30 ragazzi della provincia di Perugia hanno ideato e creato prendendo parte ai 3 laboratori di storytelling applicato allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all’obiettivo 13 dell’agenda 2030 (promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico).

Il progetto è finanziato nel quadro di Azione ProvincEgiovani, iniziativa promossa dall’UPI e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, realizzato in partenariato con la Provincia di Perugia nel ruolo di capofila, Legambiente Umbria, Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, ARCI Perugia, Comune di Montone e Comune di Castiglione del Lago.

L’evento moderato da Nicole Bonamici, lead organiser di TEDX Perugia, prenderà il via con un video di presentazione dei partecipanti ai laboratori e con i saluti della consigliera della Provincia di Perugia Erika Borghesi.

Questo il programma degli interventi:

• Sustainability influencer: usare i social media per cambiare il mondo– prof.ssa Lucia Rocchi, ricercatrice universitaria presso il DSA3, unità di ricerca Bioeconomia;

• L’esperienza con “Giovani per l’ambiente” – Maurizio Zara, Legale Rappresentante di Legambiente Umbria;

• Ateneo sostenibile – prof. Antonio Boggia, docente di Economia Ambientale ed Economia Circolare presso l’Università degli Studi di Perugia;

• Umbria Jazz Sostenibile- Gian Luca Laurenzi, presidente della Fondazione Umbria Jazz , e Gianpiero Rasimelli, direttore della Fondazione Umbria Jazz;

• Sostenibilità dei festival e ruolo del governo italiano – Francesco Perrotta, Presidente Italia Festival- AGIS;

• Cultura, arte e sviluppo sostenibile -Francesca Cardinali, referente italiana di Sustainability in Conservation (SiC);

• La sostenibilità dei tour di una band-Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids e membro del Cda della Fondazione Umbria Jazz;

• COUNTDOWN – Nicole Bonamici , lead organiser di TEDX Perugia, e Francesca Lospennato, co-organiser TEDX Perugia;

• Presentazione dei prodotti dei laboratori di fotografia, video making e comunicazione a cura di Eleonora Dottorini (fotografa), Daniele Suraci (videomaker) e di una delegazione di parteciapanti al laboratorio di comunicazione;

• Promuovere lo sviluppo sostenibile con i giovani e per i giovani: com’è andata? – To QUEE.

