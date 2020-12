Biblioteca “Carducci”: oggi riaprono alcuni servizi, sarà necessaria la prenotazione

In biblioteca in “sicurezza”: da oggi alcuni servizi riaprono al pubblico. A seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M 3 Dicembre 2020, relativo alle nuove misure per il contenimento del contagio da Covid 19, la Biblioteca comunale “Carducci” di Città di Castello riapre alcuni servzi al pubblico dietro “prenotazione obbligatoria” e nel rispetto delle regole del distanziamento sociale e del divieto di assembramenti. Continua fino al 31.12.2020, senza subire variazioni, la possibilità di usufruire del prestito-restituzione di libri a casa degli utenti, previa prenotazione telefonica o via mail. Da oggi, mercoledi 9 dicembre, saranno garantiti in presenza i seguenti servizi: prestiti e restituzioni, informazione agli utenti, gestione accessi MLOL e prestiti interbibliotecari. Sarà possibile per un utente alla volta scegliere i libri dagli scaffali muniti di “guanti” e indossando sempre la mascherina. Le “sale studio” e “consultazione” rimangono momentaneamente chiuse fino al 15 Gennaio 2021. Per contatti e prenotazioni Biblioteca: biblioteca@cittadicastello.gov.it, telefono: 075 8523171. Il servizio Digipass rimane aperto al pubblico “in presenza” per appuntamento e con ” prenotazione obbligatoria” senza subire variazioni: Digipass: digipass@cittadicastello.gov.it telefono: 075 9002086 075 8523171. Per utti i servizi verrà garantito il servizio di “uscierato” e “triage sanitario” negli orari di apertura.

