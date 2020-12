Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “Ieri 4 guariti e 11 nuovi positivi. Fondamentale non abbassare la guardia”

11 nuovi casi di positività al Covid-19 e 4 persone guarite. Il sindaco Luciano Bacchetta, nel consueto aggiornamento quotidiano ha fatto riferimento ai dati di ieri in merito alla situazione dell’emergenza da Covid-19 a Città di Castello, sottolineando “la necessità di tenere sempre alta la guardia, adottare tutte le misure di distanziamento, sanificazione e rispettare le nuove norme e regole che da domenica scorsa, con il ritorno dell’Umbria zona gialla, consentono di vivere le nostre giornate in maniera meno restrittiva con la riapertura al pubblico per esempio fino alle ore 18 di esercizi pubblici e ristoranti. Un ben segnale che dobbiamo cercare di mantenere evitando passi falsi”. “Siamo ormai in pieno clima natalizio – ha proseguito il sindaco Bacchetta – il centro si sta illuminando e tutta la città dovrà convivere con questa fase di sacrifici e restrizioni imposte dal Covid, facendo in modo che le nostre tradizioni siano comunque rispettate per quanto possibile”. Il sindaco, poi, facendo riferimento alle festività prossime e a quella odierna dell’Immacolata, ha nuovamente ringraziato tutti coloro, sanitari e personale a vari livelli, che negli ospedali, Rsa, strutture per anziani anche nei giorni di festa da quasi un anno sono in prima linea cosi come le forze dell’ordine, la Protezione Civile, le associazioni di volontariato. A loro non finiremo mai di dire grazie”, ha concluso il sindaco nell’annunciare per questo pomeriggio l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Matteotti e le luminarie nel centro storico. A causa del maltempo il previsto evento organizzato da Castello Danza sarà posticipato a domenica prossima sempre nel pomeriggio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati