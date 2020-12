“Accendi il Natale (e il sorriso) nel tuo negozio”, parte il contest fotografico

“Accendi il Natale (e il sorriso) nel tuo negozio”. Ha preso il via oggi il contest fotografico che l’amministrazione comunale di Sansepolcro organizza sulla propria pagina Facebook in vista delle prossime festività. Obiettivo: dare spazio e voce alle attività del Borgo in un momento così difficile.

I negozi e i locali pubblici possono partecipare inviando una foto del titolare o dello staff (meglio se “addobbati” da Natale e sempre con mascherina) con una frase di auguri in vista delle feste.

Il materiale deve essere inviato alla mail ufficiostampa@comune.sansepolcro.ar.it indicando nell’oggetto: “Accendi il Natale (e il sorriso) nel tuo negozio” a partire da oggi martedì 8 e fino al 31 dicembre. Nella mail, scrivere il nome del negozio, il nome di chi è nella foto e la frase di auguri. Le foto saranno pubblicate quotidianamente nella pagina Fb del Comune.

Dopo il contest fotografico dedicato alle associazioni sportive, che nel mese di novembre ha riscosso grande successo all’insegna del riconoscimento “Sansepolcro Comune Europeo dello Sport 2021”, l’amministrazione comunale continua ad utilizzare gli strumenti Social per dare voce alla comunità, individuando volta per volta i contesti da valorizzare. Adesso, con tutte le difficoltà causate dalla pandemia, è il momento di sostenere il tessuto commerciale locale.

