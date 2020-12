Pallavolo: ErmGroup San Giustino verso la ripresa dei Campionati di serie B/M

Si accorciano le distanze dalla ripresa dei campionati di serie B/M. In questa settimana, la dodicesima dall’inizio della preparazione atletica, i ragazzi biancoazzurri di ErmGroup SanGiustino si preparano ad accogliere in casa gli atleti di SirSafety Perugia per svolgere un allenamento congiunto, venerdì 11 dicembre alle ore 19:00. Sono previste due sedute pesi e quattro tecniche nel corso delle quali sarà importante lavorare ai fondamentali nei sistemi di gioco. I boys, reduci da una buona prestazione con Volleyball Foligno, che li ha visti indiscussi protagonisti fra le mura domestiche, continuando ad esercitare il ritmo di gara. Sarà possibile seguire l’allenamento congiunto con Perugia, come di consueto, in diretta sulla pagina Facebook Pallavolo San Giustino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati