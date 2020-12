Montone: l’accensione dell’albero di Natale in diretta facebook. Cerimonia senza pubblico martedì 8 dicembre

L’incantevole borgo di Montone non rinuncia alle belle tradizioni, ma rispetta il distanziamento. Puntuale come ogni anno, in piazza Fortebraccio martedì 8 dicembre torna la magia delle feste con l’accensione dell’albero di Natale. Per la prima volta, nel rispetto delle norme anti-Covid, la cerimonia sarà trasmessa in diretta facebook sulla pagina del Comune, proprio per evitare assembramenti.

L’evento ‘social’ potrà essere seguito tra le mura domestiche a partire dalle ore 18.

All’iniziativa, senza pubblico, parteciperanno il sindaco Mirco Rinaldi, il suo vice Roberta Rosini, l’assessore Sara Volpi, i presidenti delle associazioni montonesi e una maestra in rappresentanza delle scuole del territorio.

“In un anno particolare, difficile per tutti, le luci dell’albero di Natale assumono un valore simbolico di fiducia verso il futuro – commenta il sindaco Mirco Rinaldi -. Ci auguriamo che con l’impegno di tutti questa situazione complicata si risolva nel più breve tempo possibile. L’idea di coinvolgere nell’avvio delle festività natalizie le associazioni del territorio, racchiude un messaggio di speranza molto forte, infatti tutti insieme, passato questo momento, riprenderemo le nostre preziose attività di intrattenimento, crescita culturale e socialità”.

Intanto in questi giorni l’atmosfera natalizia del borgo si è vivacizzata grazie al Vespa Club di Montone, che ha realizzato Babbo Natale e la sua renna pitturando delle rotoballe di paglia. La simpatica opera artistica è stata subito posizionata all’interno della rotatoria di Santa Maria di Sette.

