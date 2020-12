Mercoledì 9 dicembre 2020, torna a riunirsi la 2° Commissione Assetto del Territorio, con tre argomenti monotematici sul PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche)

Un ulteriore passo per realizzare ciò che meglio di tutti è riuscito ad esprimere il Presidente Mattarella: “Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica”.

Quindi una commissione che vedrà, dopo il periodo di sviluppo e test, l’acquisizione da parte del comune dell’applicazione per la segnalazione nel territorio di barriere architettoniche.

Saranno inoltre presentate in bozza le Linee Guida, che ci accompagneranno all’approvazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche.

Infine, il progetto di mobilità senza barriere, sviluppato dagli studenti e docenti, con contributi delle associazioni locali. Una proposta altamente significativa, per la “Casa Comunale” della nostra città, rappresentata dal Consiglio Comunale, elaborata nell’ambito del progetto C.A.T. (Castello Accessibile a Tutti), promosso dal Polo Tecnico Franchetti-Salviani in collaborazione con la Scuola Media Alighieri-Pascoli e l’Associazione Geometri Alto Tevere.

Come consuetudine, sono stati invitate alla commissione le associazioni del territorio, per il loro contributo fondamentale, nella stesura definitiva delle Linee Guida, oltre che permettere la massima condivisione nella realizzazione del PEBA attraverso tutte le segnalazioni fino ad oggi già raccolte e quelle scaturite dall’utilizzo della nuova Applicazione digitale.

L’appuntamento sarà per le ore 17 in video conferenza, che potrà anche essere seguita sul canale Youtube del comune.

