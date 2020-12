“La cooperazione internazionale in Sahel tra sviluppo sostenibile e sicurezza”, questo il titolo del webinar organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia all’interno del progetto RASAD in collaborazione con Tamat NGO, AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo) e ASAFAL (Centro di studi d’area comparati Asia, Africa, America latina), previsto per giovedì 10 dicembre 2020 dalle ore 14 alle ore 16 in diretta streaming.

Il seminario, che si colloca all’interno del progetto RASAD (progetto di cui è stata capofila Tamat NGO, finanziato dall’ Agenzia Italiana per la Cooperazione) sarà l’occasione per discutere sulle prospettive della cooperazione internazionale in Sahel.

L’evento prevede i saluti istituzionali della Prorettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Dianella Gambini e del Direttore Generale di Tamat NGO Piero Sunzini. Seguiranno gli interventi di Mario Giro, Università per Stranieri di Perugia già Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Beatrice Geraci, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo, Federica Guazzini, Università per Stranieri di Perugia, e Denisa Savulescu, Capo progetto RASAD per Tamat NGO. Durante il webinar verrà proiettato il reportage “Chi lotta per la terra in Burkina Faso, le speranze di un popolo tra desertificazione e violenza”, alla presenza degli autori Davide Lemmi e Marco Simoncelli.

