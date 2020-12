Diritti Umani: Assemblea in diretta streaming su You Tube. Bacchetta “Il 10 dicembre una grande lezione sui diritti umani e sulla responsabilità”

Giovedì 10 dicembre il mondo celebra la Giornata Internazionale dei Diritti Umani voluta dalle Nazioni Unite nel giorno in cui è stata approvata, nel 1948, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

“Quel giorno – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta – abbiamo deciso di organizzare un evento inedito: una grande lezione sui diritti umani e sulla responsabilità fatta interamente dagli alunni e studenti di tante scuole italiane”.

“Da lungo tempo stiamo lavorando con le scuole e i Comuni per promuovere una più efficace educazione ai diritti umani e alle responsabilità che sta alla base dell’educazione civica. Ma, di fronte alle sfide poste dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, nonostante le chiusure e i limiti della didattica a distanza, abbiamo bisogno di dare un nuovo forte impulso a questa importante azione educativa. Mai come oggi – conclude Bacchetta – abbiamo bisogno di far crescere un senso diffuso di responsabilità e di solidarietà. E il 10 dicembre deve essere per tutti un giorno importante”.

L’Assemblea Grande delle scuole italiane sui Diritti e le Responsabilità si svolgerà giovedì 10 dicembre, dalle 9.30 alle 12.00 via Zoom e YouTube. L’Assemblea sarà aperta dalla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, dalla viceMinistra, Anna Ascani e dalla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria Antonella Iunti.

Per seguire i lavori dell’Assemblea basta collegarsi via YouTube all’indirizzo: https://youtu.be/7Jo-iggXdl4

