⁰In occasione della festività dell’Immacolata Concezione di martedì 8 dicembre 2020 Sogepu ha concordato con gli assessorati all’Ambiente dei Comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina alcune modifiche ai servizi di raccolta differenziata ‘porta a porta’ effettuati nei rispettivi territori.

A Città di Castello, nella “Zona Rossa” (Quartiere Ecologico, Riosecco, Zona “Polizia Stradale”, Graticole e Salaiolo), nella “Zona Nord” (Titta, Badiali, Cerbara, Giove, Piosina e Lerchi) e nelle zone industriali il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” del rifiuto non recuperabile sarà posticipato a martedì 15 dicembre. Nel centro storico il ritiro del rifiuto organico sarà posticipato a sabato 12 dicembre, mentre nella “Zona Area Vasta 2” (Breccione, Lugnano, Petrelle, Bonsciano, San Pietro a Monte e San Leo Bastia) la raccolta del rifiuto organico sarà effettuata venerdì 11 dicembre.

A San Giustino e a Citerna il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” del rifiuto non recuperabile sarà posticipato a martedì 15 dicembre.

Anche a Pietralunga la raccolta “porta a porta” del rifiuto non recuperabile sarà posticipata, ma a sabato 12 dicembre, mentre a Monte Santa Maria Tiberina il ritiro del rifiuto organico sarà effettuato venerdì 11 dicembre.

Per ogni informazione è a disposizione il numero verde di Sogepu 800.132152.

