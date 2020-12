Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi registriamo 1 nuovo positivo, per un totale di 308 di cui 262 guariti”

“Oggi il report della Asl indica 1 nuovo caso positivo a Sansepolcro.

Ecco quindi il resoconto che facciamo ogni domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, al Borgo i positivi totali sono 308 di cui 262 guariti. Gli attualmente positivi sono 39. Di questi, 34 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati in ospedale o strutture di cure intermedie. Sono 7 i deceduti ad oggi.

Invece i nuovi positivi nella Sud Est sono 91, di cui 45 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 850 tamponi). Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 1.284. Oggi si registrano 60 guarigioni.

Vi ricordo che da domani a sabato è in programma la seconda consegna delle mascherine, in orario 10-11 e 17-18, alle sedi di Croce Rossa e Misericordia. Tutti i cittadini, compresi quelli delle frazioni, potranno ritirarle recandosi direttamente sul posto.

Infine martedì, anche se è giorno di festa, il mercato settimanale si svolgerà regolarmente e con tutti i banchi, non solo quelli alimentari₩”.

