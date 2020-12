Politica a Sansepolcro: Giunti (Forza italia) “riaprono in presenza le lezioni nelle scuole superiori il 7 Gennaio, ma per quanto riguarda i mezzi di trasporto, verrà fatto qualcosa per impedire i contagi?”

Riaprono in presenza le lezioni nelle scuole superiori il 7 Gennaio, ma per quanto riguarda i mezzi di trasporto, verrà fatto nel frattempo qualcosa di serio per impedire i contagi ?

Siamo tutti chiusi per paura e per senso di responsabilità e in silenzio subiamo quelli che sono i Dpcm dei nostri governanti.

Hanno voluto far fare le elezioni a fine settembre, con i ballottaggi all’inizio di Ottobre, hanno aperto le scuole il 14 di Settembre, imponendo una capienza ridotta all’ 80 % nei pullman, senza aumentare di molto il loro numero, come occorreva. Sembra che questi signori politici, non sappiano che il 7 Gennaio è fra un mese ed in mezzo ci sono tutte le festività natalizie. Come pensano di organizzare in così poco tempo un servizio efficiente di trasporti, che impedisca veramente il contagio?

Che so, occorrerà potenziare la flotta dei pullman , aggiungere personale di controllo alle fermate e sui mezzi, sanificare più spesso i pullman. I ragazzi a scuola sono controllati e poi per il resto?

Siamo in una situazione ai limiti, tante famiglie hanno paura di mandare nelle attuali condizioni i figli a lezione e non si può dargli contro. Ci vogliono delle garanzie serie e non solo parole. L’economia è vicino al tracollo, a Marzo c’e’ anche lo sblocco dei licenziamenti. Come faremo a riprenderci?

Per questo non si possono accettare altri errori da chi vuol governare l’Italia.

Il Consigliere Tonino Giunti

